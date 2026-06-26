Arturo Vidal asegura que está "trabajando al máximo" para regresar a la Roja: "Ojalá se me de la oportunidad"

Arturo Vidal fue uno de los referentes de la Generación Dorada que estuvo presente en Juan Pinto Durán para recibir el homenaje de la ANFP, por los diez años de la obtención de la Copa América Centenario, torneo que se celebró en Estados Unidos.

En la ceremonia, el actual volante de Colo-Colo manifestó todo su orgullo por el histórico título conseguido junto a la Roja.

"Terminó ese partido y lo sigo disfrutando. La gente no se da cuenta de lo que hicimos, que fue algo muy grande. Ojalá volvamos a ganar otra copa con las nuevas generaciones. Llegar acá te recuerda muchas cosas y los compañeros igual. Siempre hablamos, tenemos una linda amistad. Es lindo que nos juntemos todos de nuevo", expresó el "King".

"Si nos vamos a los detalles, son muchas cosas que se lograron. Es un día especial, ojalá las nuevas generaciones vengan con la mentalidad de que se pueden lograr las cosas. Si se trabaja bien, hay mucho talento en Chile al que se puede sacar mucho jugo para ganar otra Copa América", añadió.

Además, el oriundo de San Joaquín se refirió a su ausencia del combinado nacional tras la eliminación del Mundial 2026: "Se extraña siempre. Está en el corazón vestir la camsieta de la selección, es lo más importante. Estoy trabajando al máximo y ojalá se me de la oportunidad. En un futuro, quien sabe si no termino siendo técnico de la selección".

Por último, Vidal no le cerró la puerta a un regreso a la Roja: "En otros equipos los que tienen más edad le dan peso al equipo. Todos lo sabemos, pero vamos a ver. Falta que nombren un entrenador y de ahí trabajar todos juntos para volver a sacar al fútbol chileno adelante. Si estoy en el mejor equipo de Chile. Si salimos campeones, ¿cómo no se me va a dar una oportunidad? Estoy jugando bien. Las cosas están saliendo bien, físicamente estoy bien".

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