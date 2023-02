Arturo Vidal arremete a sus críticos en el post partido del Flamengo contra Al Ahly

Una gran actuación logró Arturo Vidal por Flamengo en el partido por el tercer puesto en la Copa Mundial de Clubes. En este contexto, el seleccionado nacional respondió en el post partido a todos sus críticos por sus actuaciones pasadas.

“Estoy feliz acá, en Flamengo. Hasta hace algunos días estaba un poco triste, porque me perdí por primeros partidos por una lesión. Una complicación muy dura. Traté de estar y de acompañar en los encuentros, pero me dolía mucho y no he jugado”, comenzó a comentar el Rey.

“A veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede convivir con ello”, respondió.

Así el volante detalló sobre una lesión que volvió de hace años: "Es un problema que tuve a los 25 años y ahora volvió, con los trabajos de pretemporada. Una complicación fuerte. Los médicos saben que no cualquier deportista la puede soportar. Pero con trabajo, esfuerzo y doblando las sesiones de terapia, ya estoy bien. Me siento cómodo”, completó.

