Arturo Salah reconoce que no quiere que Manuel Pellegrini dirija a la Roja: "Preferiría que no venga a sufrir"

Arturo Salah sorprendió al sincerar que prefiere que Manuel Pellegrino no llegue a la banca de la selección chilena, un anhelo de muchos hinchas.

En diálogo con radio ADN, el expresidente de la ANFP declaró que "si tú me preguntas a mí por la amistad que tengo con Manuel, preferiría que no venga a sufrir. Pero por el fútbol chileno, ojalá podamos tener un liderazgo como el de Manuel para poder salir del estado en el que estamos”.

El exentrenador declaró que las posibilidades de que el "Ingeniero" llegue a la Roja son reducidas.

“Los tiempos son bien difíciles. Cuando vengan las elecciones (para elegir al nuevo presidente de la ANFP) Manuel va a estar en pleno proceso de competencia en la Champions League junto a su equipo. Él tiene contrato hasta julio de 2027”.

Además, Salah criticó el interinato de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca. “Todo mi respeto por 'Nico' Cordova, podrá tener la idoneidad y todo lo que quiera, pero estamos con una cosa interina hace un año y se está perdiendo tiempo”, sostuvo.

Finalmente, indicó que “un año perdido es muy difícil, no se recupera. Es como tener un jefe con el cual funcionamos igual, pero no sabemos para dónde va la cosa. Es un tremendo problema”.

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