Arranca este sábado: La programación definitiva de los octavos de final de Copa Chile

Luego de la seguidilla de suspensiones como consecuencia del frente de mal tiempo que ha afectado a gran parte de país, este sábado se dará inicio a los octavos de final de Copa Chile.

La fase regional del torneo debió comenzar ayer con el pleito entre Everton y San Luis de Quillota. Sin embargo y al igual que otros once compromisos, el choque entre ruleteros y canarios cambió de fecha con motivos del último temporal que azotó a la zona centro y sur del territorio nacional.

Así, finalmente se determinó que hoy comience la fase regional del certamen con el duelo que animarán desde el mediodía Municipal Mejillones y Deportes Copiapó en el estadio Municipal Rolando Cortés Dubó.

Respecto a los denominados grandes, el primero en saltar a la cancha será Universidad de Chile, que lo hará recién este lunes cuando enfrente a Municipal Puente Alto en la Zona Centro Sur.

Por ese mismo bloque, Universidad Católica visitará a Glorias Navales a contar de las 17:30 horas del jueves 20. Más temprano ese mismo día, Colo Colo se verá las caras con Deportes Quillón en el estadio Ester Roa Rebolledo.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE COPA CHILE

ZONA NORTE

Sábado 15 de junio

- Municipal Mejillones vs. Deportes Copiapó, 12:00 horas, estadio Municipal Rolando Cortés Dubó.

- Club Barcelona vs. Cobreloa, 15:00 horas, estadio Luis Valenzuela.

- Municipal Salamanca vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio Municipal Salamanca.

- 11 de Septiembre vs. San Marcos de Arica, 20:00 horas, estadio Carlos Dittborn.

- Norte Unido vs. Deportes Iquique, 20:00 horas, estadio Tierra de Campeones.

Domingo 16 de junio

- Trasandino vs. Deportes La Serena, 12:30 horas, estadio Regional de Los Andes.

Lunes 17 de junio

- Provincial Ovalle vs. Cobresal, 15:00 horas, estadio La Portada.

- Central Norte vs. Deportes Antofagasta, 19:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Jueves 20 de junio

-Brujas de Salamanca vs. Coquimbo Unido, 16:00 horas, estadio Municipal de Salamanca.

ZONA CENTRO NORTE

Sábado 15 de junio

- Deportes Melipilla vs. Unión San Felipe, 15:00 horas., estadio Soinca Bata.

Domingo 16 de junio

- Santiago City vs. Palestino, 15:00 horas, estadio Municipal de San Joaquín.

Lunes 17 de junio

- AC Barnechea vs. Deportes Limache, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.

- Municipal Puente Alto vs. Universidad de Chile, 19:00 horas, estadio Nacional.

Martes 18 de junio

- San Antonio Unido vs. Unión La Calera, 15:00 horas, estadio Municipal de Cartagena.

- San Luis vs. Everton, 19:00 horas, estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Miércoles 19 de junio

- Concón National vs. Santiago Wanderers, 17:30 horas, estadio Elías Figueroa.

Jueves 20 de junio

- Glorias Navales vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio Sausalito.

ZONA CENTRO SUR

Sábado 15 de junio

- Deportes Recoleta vs. Audax Italiano, 15:00 horas, estadio Municipal de La Pintana.

- Real San Joaquín vs. Santiago Morning, 15:00 horas, estadio Municipal de San Joaquín.

Domingo 16 de junio

- Deportes Rengo vs. Deportes Santa Cruz, 15:00 horas, estadio Municipal de Rengo.

- Lautaro de Buin vs. O'Higgins, 15:00 horas, estadio Municipal de La Pintana.

- General Velásquez vs. Curicó Unido, 15:00 horas, estadio Municipal Augusto Rodríguez.

Martes 18 de junio

- Club Seminario vs. Magallanes, 19:00 horas, estadio Fiscal de Talca.

Jueves 20 de junio

- Deportes Quillón vs. Colo Colo, 12:30 horas, estadio Ester Roa Rebolledo.

- Marcos Trincado vs. Unión Española, 15:00 horas, estadio Municipal de Rengo.

ZONA SUR

Sábado 15 de junio

- Vicente Pérez Rosales vs. U. de Concepción, 15:00 horas, estadio Chinquihue.

- Imperial Unido vs. Fernández Vial, 15:00 horas, estadio Nueva Imperial.

- Provincial Osorno vs. Deportes Temuco, 15:00 horas, estadio Rubén Marcos.

Domingo 16 de junio

- Alas Portuarias vs. Deportes Puerto Montt, 14:00 horas, estadio ANFA de Aysén.

- SAU Temuco vs. Ñublense, 15:00 horas, estadio Germán Becker.

Martes 18 de junio

- Deportes Concepción vs. Deportes Linares, 19:00 horas, estadio Ester Roa.

Jueves 20 de junio

- Comunal Cabrero vs. Rangers, 16:00 horas, estadio Fiscal de Talca.

