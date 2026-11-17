La Selección chilena disputará este martes su segundo amistoso frente a Colombia, en el marco de la fecha FIFA de noviembre, en el estadio Monumental. El encuentro marcará el cierre del año 2026 para la Roja, que buscará reponerse de la derrota sufrida el pasado viernes en Cali y despedir la temporada con una victoria ante su público.

En la previa del compromiso, Aldair Quintana, arquero de la selección colombiana y actual jugador de Independiente del Valle, anticipó lo que será este nuevo enfrentamiento ante el combinado nacional.

"La obligación es de los dos, ambas selecciones venimos en un recambio generacional importante. Seguramente Chile de local querrá hacerse sentir. Nosotros a seguir encontrando nuestro juego y poder mejorar en él. Los partidos de selección, si bien en esta etapa son amistosos, para uno como jugador no existe esa palabra", sostuvo el golero.

"Uno siempre quiere ganarse un puesto y hacer las cosas bien por su país. Será un lindo partido, muy intenso como fue el anterior", añadió.

Finalmente, el guardameta se refirió a las condiciones que espera encontrar en el Monumental y anticipó un duelo exigente entre ambas selecciones. "Nos preparamos de la mejor manera, sabemos que será un partido intenso. Chile seguramente tendrá a su gente, la cancha llena. Le querrán dar una alegría como nosotros la dimos en Colombia. Será muy dinámico y muy parejo".

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