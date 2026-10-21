Argentinos Juniors reconoce interés por retener a Brayan Cortés: "Es un referente para nosotros"

Una gran temporada ha tenido Brayan Cortés con la camiseta de Argentinos Juniors, equipo al cual llegó en calidad de préstamo desde Colo-Colo hasta diciembre próximo.

El "Indio" se apoderó de inmediato del arco del elenco trasandino, registrando un total de 34 partidos disputados con un saldo de 26 goles recibidos y 15 porterías en cero, números que tienen entusiasmada a la dirigencia.

Así lo hizo saber Raúl Sanzotti, director deportivo del "Bicho Colorado", quien en conversación con radio ADN destacó que "es un referente para nosotros, nos ha dado mucha seguridad y valentía para jugar a nuestro estilo, saliendo desde el fondo como un jugador más".

"Brayan lo ha asumido de la mejor manera, pareciera que lleva mucho tiempo con nosotros. Viene acostumbrado a jugar con presión y no ha tenido problemas en ese sentido", añadió el dirigente.

En esa misma línea, afirmó que "el plus que ha tenido acá es su personalidad y su calidad humana, eso es importante para nosotros. Hoy queremos que se quede con nosotros, tenemos la opción de compra y ahí estamos todavía tomando la decisiones. Las cosas van bien encaminadas. Tras el torneo tomaremos la decisión. Su rendimiento ha sido realmente muy bueno y eso hace que queramos que continúe".

Por último, Sanzotti se refirió a la situación de Maximiliano Romero, quien hizo el camino inverso a Cortés y fue cedido por Argentinos Juniors al conjunto albo, también hasta final de año.

"Todavía no hemos tenido ningún contacto. Sabemos el rendimiento que ha tenido, ha hecho un buen torneo, él ya tiene un recorrido que lo ha llevado a lugares de un primer nivel. Estamos en evaluación para ver qué decisión tomamos con él", cerró.

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