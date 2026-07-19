Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España que ganó por la cuenta mínima y se consagró campeón del Mundial 2026

La selección argentina dio pelea hasta el alargue, pero llegó muy justo físicamente y España se impuso 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos para quedarse con su segunda estrella después de Sudáfrica 2010 y destronar al vigente ganador de Qatar 2022. Emiliano Martínez sostuvo el arco Albiceleste con 11 atajadas, aunque al equipo de Lionel Scaloni le faltó más presencia en ataque. Una muestra de eso es que su primer remate al arco fue en el descuento del suplementario: Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño.

Luego de que María Becerra cantó el himno nacional argentino en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, la Celeste y Blanca empezó a experimentar los problemas que debió atravesar a lo largo del partido. Una mala entrega de Rodrigo De Paul forzó una falta de Lisandro Martínez a Mikel Oyarzabal, que dejó sentido al zaguero central y tuvo que ser reemplazado antes del final del primer tiempo por Nicolás Otamendi.

Ya en ese acto inicial, la aparición estelar de Dibu Martínez estuvo a la orden del día para detener un avance de Lamine Yamal, le atajó un buscapié envenenado al joven del Barcelona y le contuvo un potente intento frontal a Mikel Oyarzabal. En el plano ofensivo, Argentina mostró escasas herramientas para llevarle peligro a Unai Simón, quien salió a tiempo para desactivar un avance de Lionel Messi y no pasó mayores sobresaltos hasta irse al entretiempo.

Tras el show de mediotiempo con la presencia de Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, entre otros artistas, el fútbol volvió a ser protagonista en los Estados Unidos. Ya en los primeros segundos del complemento, quedó claro que la colina iba a seguir igual de empinada para el bicampeón de América: el Dibu registró una nueva aparición para tapar un ataque de Álex Baena. Y la pausa de hidratación trajo una nueva baja en la Argentina: Cristian Romero no pudo continuar y Facundo Medina tomó su lugar.

A pesar de esto, la Albiceleste respiraba gracias a su arquero porque volvió a rechazar un derechazo cruzado de Pau Cubarsí y despejó otro remate desde la puerta del área a los 92 minutos. Segundos después, Enzo Fernández -quien ya había sido amonestado por protestar- le cometió una infracción a Pau Cubarsí en mitad de cancha y el árbitro Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja por doble amarilla.

Con 10 jugadores y la zaga central titular afuera por lesión, el tricampeón del mundo salió a la cancha para afrontar el alargue después de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Dos más tarde, España se adelantó por el gol de Nico Williams, pero la acción fue invalidada por un correcto pisotón previo a Nicolas Otamendi. El asedio nunca aminoró y Scaloni reforzó la defensa con la entrada de Marcos Senesi por Julián Álvarez. De esta manera, agotó los seis cambios permitidos y Lautaro Martínez se quedó en el banco.

A los 102′, Mikel Merino perdonó a su rival con un cabezazo desviado y Vincic se hizo notar en el cierre del primer tiempo del alargue porque no cobró una clara falta de Cucurella a Simeone, que provocó las quejas airadas del Gringo Scaloni en el banco. El juez tuvo un arbitraje muy cuestionable, aunque España mereció la victoria en el trámite general.

Ese triunfo llegó en el primer ataque en profundidad del segundo tiempo. A los 105 minutos, Nico Williams bajó un centro pasado y Ferrán Torres apareció en las inmediaciones del área chica para fusilar a Emiliano Martínez y convertir el 1-0. Al nuevo campeón le anularon el segundo tanto por un correcto fuera de juego del propio Ferrán y, en la recta final, Argentina tuvo mucho amor propio para buscar el empate sin éxito. A los 119 minutos, se registró una salvada de la defensa europea en el rectángulo menor para mandar la pelota al córner y, en la última jugada, Simeone tuvo un penal en movimiento, pero falló su tiro.

De igual manera, esto está lejos de tapar el gran Mundial que hizo Argentina a lo largo de estas semanas de competencia. La Albiceleste tuvo una primera fase perfecta con triunfos a Argelia, Austria y Jordania. A partir de los cruces de eliminación directa, comenzó a mostrar grietas. Los suplementarios con Cabo Verde y Suiza en 16avos de final y cuartos, sumado a la remontada sobre la hora ante Egipto en octavos, desgastaron físicamente a este equipo, que tuvo una muestra de carácter implacable para imponerse a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, las bajas en la final fueron demasiadas para hacer frente al vigente campeón de la Eurocopa, que se llevó un título merecido a su país.

PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOBAE.COM