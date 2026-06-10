Árbitro somalí al que se le negó la entrada a EE.UU. fue recibido como un héroe en su país

Omar Ardan, el árbitro somalí a quien le fue negada la entrada a Estados Unidos, regresó a su país y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio por una entusiasmada multitud que incluía funcionarios gubernamentales y representantes de la Federación Somalí de Fútbol, que lo elogiaron, entregaron flores y envolvieron en la bandera de Somalia.

El juez de 34 años, iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de un Mundial, pero fue sacado de la lista oficial de la FIFA para este torneo mundialista de fútbol de 2026 después de que Estados Unidos le negara la entrada a su territorio.

Nombrado árbitro del año 2025 de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), al referí somalí se le negó el pasado sábado la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami. Fue devuelto inicialmente a Turquía, desde donde voló a Mogadiscio.

"Me gustaría agradecer a los funcionarios, ministros, parlamentarios y todos. Quiero agradecer a mi país y pueblo por su apoyo. El ánimo que he recibido aquí, sé que recibiré más afuera (del aeropuerto)", expresó Artan tras aterrizar.

"Todo está predestinado. FIFA me apoyó bien y estuvo en contacto conmigo hasta que llegué a Mogadiscio".

"Les prometo que estaré arbitrando para ustedes en la próxima Copa del Mundo. Somalia, a todas partes del mundo, les estoy dando aviso", agregó.

Artan instó a la juventud somalí a no perder la fe en el país a pesar del trato que recibió, exhortando a defender el honor de Somalia. "Todos pertenecemos a Somalia ya sea en lo bueno o lo malo", dijo. "La bandera es nuestra y también lo es el pasaporte. Defendámoslos".