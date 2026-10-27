Aníbal Mosa revela anécdota con Harry Kane en gala del Balón de Oro: "Le dije: 'Tú vas a ganar'"

El presidente de Blanco y Negro acompañó al arquero Vozinha en Londres y compartió un curioso momento con el delantero inglés antes de que recibiera su galardón.
El lunes se realizó en Londres, Inglaterra, la ceremonia de Balón de Oro 2026. En la gala estuvo presente Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien acompañó a Vozinha, arquero de Colo-Colo nominado al premio de mejor portero.
En la ocasión, el timonel del "Cacique" se fotografeó con varias estrellas, entre ellas Harry Kane, goleador del Bayern Múnich y selección inglesa quien se quedó con el galardón.
Y el empresario puertomontino contó una anécdota con el atacante británico, en diálogo con radio ADN: "Yo me saqué primero una foto con él antes de que fueran las premiaciones y le dije: 'Tú vas a ganar'. Me quedó mirando como no entendiéndome mucho".
"Después me volví a sacar una foto con él, ahora con el Balón de Oro y le digo: '¿Te acuerdas de que te lo dije?'. Ahí se rió y nos sacamos la foto", añadió.
Sobre Vozinha, quien quedó en el sexto lugar en la carrera por el Trofeo Yashin, Mosa valoró su nominación: "Él estaba emocionado, contento, en una instancia sumamente importante. Él estaba por lo que hizo en el Mundial, pero también aparece en el catálogo como jugador de Colo-Colo".
(Imagen: @ColoColo)
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