Aníbal Mosa revela anécdota con Harry Kane en gala del Balón de Oro: "Le dije: 'Tú vas a ganar'"

El lunes se realizó en Londres, Inglaterra, la ceremonia de Balón de Oro 2026. En la gala estuvo presente Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien acompañó a Vozinha, arquero de Colo-Colo nominado al premio de mejor portero.

En la ocasión, el timonel del "Cacique" se fotografeó con varias estrellas, entre ellas Harry Kane, goleador del Bayern Múnich y selección inglesa quien se quedó con el galardón.

Y el empresario puertomontino contó una anécdota con el atacante británico, en diálogo con radio ADN: "Yo me saqué primero una foto con él antes de que fueran las premiaciones y le dije: 'Tú vas a ganar'. Me quedó mirando como no entendiéndome mucho".

"Después me volví a sacar una foto con él, ahora con el Balón de Oro y le digo: '¿Te acuerdas de que te lo dije?'. Ahí se rió y nos sacamos la foto", añadió.

Sobre Vozinha, quien quedó en el sexto lugar en la carrera por el Trofeo Yashin, Mosa valoró su nominación: "Él estaba emocionado, contento, en una instancia sumamente importante. Él estaba por lo que hizo en el Mundial, pero también aparece en el catálogo como jugador de Colo-Colo".

(Imagen: @ColoColo)

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