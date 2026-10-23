Aníbal Mosa propone unir las listas de Jorge Yunge y Jorge Uauy para las elecciones de la ANFP

En los próximos meses, el fútbol chileno vivirá momentos clave, pues el 19 de noviembre se realizarán las elecciones que definirán al nuevo presidente de la ANFP, mientras que posteriormente se espera avanzar en la separación de la Federación.

Jorge Yunge, representante del oficialismo, y Jorge Uauy, candidato que apuesta por un cambio, son las cartas para suceder a Pablo Milad al mando del organismo con sede en Quilín. Sin embargo, ninguno de los dos generaría un respaldo contundente de cara a una nueva etapa del balompié nacional.

En este escenario, y según dio a conocer el sitio Dale Albo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habría solicitado que ambas listas se unan en beneficio del fútbol chileno.

El mandamás de Colo-Colo habría planteado esta propuesta durante la reunión informativa que se llevó a cabo con el Consejo de Presidentes. En la instancia, además, habría utilizado como ejemplo la situación del Cacique y el conflicto que mantuvo durante varios años con el bloque Vial.

En esa línea, el empresario puertomontino habría recibido el respaldo de Audax Italiano, O'Higgins, Everton y Universidad de Chile, clubes que apoyarían la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas candidaturas.

En tanto, la lista encabezada por Yunge estaría dispuesta a analizar la propuesta, mientras que el bloque de Uauy no habría recibido la idea de buena manera, según consignó el citado medio.

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