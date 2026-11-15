Aníbal Mosa mantiene sus reparos a días de la elección en la ANFP

A escasos días de las elecciones para elegir un nuevo presidente de la ANFP, con Jorge Uauy y Jorge Yunge como candidatos, en Colo Colo persisten las dudas sobre los dos nombres que compiten por tomar las riendas del fútbol chileno.

Así lo hizo saber el mandamás del cuadro popular, Aníbal Mosa, quien en entrevista con El Mercurio explicó el porqué de su postura, apuntando a un encuentro que se llevó a cabo hace unas semanas con personeros de la FIFA.

"Las condiciones cambiaron desde el momento en que vino la FIFA y dijo ‘oiga, señor, sabe qué más, usted tiene que hacer su elección inmediatamente, no hay que esperar un año. Porque anteriormente, ¿qué es lo que teníamos? Un gobierno de transición de 12 meses, que no había problema quién lo pudiera tomar, porque podía servir de testeo, incluso", indicó el dirigente.

En esa misma línea, el timonel del Cacique sostuvo que "cuando estás hablando de cuatro años y no sabes si algunos que se están presentando una vez elegidos en la ANFP van a renunciar y se van a ir a la federación… Unos han dicho que no van a ir, pero otros no lo han dejado muy en claro".

Asimismo, el puertomontino remarcó que "la dinámica cambió. Y ante esa dinámica, lo que he planteado es una lista de unidad donde podamos estar todos representados, donde se abra la conversación y se diga ‘oiga, mire, este señor va a ir a la ANFP y este señor va a ir a la Federación".

Para el empresario "no que un señor salga elegido en la ANFP y después renuncie y se vaya para allá. Entonces, esas son las cosas que hay que poner arriba de la mesa y buscar un acuerdo global que involucre asociación y también Federación, y en ese caso Federación con ANFA y los grupos de interés".

Para finalizar y consultado por la preferencia que tomaría el elenco albo en la votación, Mosa remarcó que "Colo Colo está más por la abstención que por apoyar a cualquiera de las dos listas".

Según reveló hace unos días radio ADN, la elección se llevaría a cabo desde las 11:00 horas del jueves 19 en dependencias del Hotel Mandarin Oriental, ubicado en avenida Presidente Kennedy, en la comuna de Las Condes.

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