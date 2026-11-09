Aníbal Mosa le raya la cancha a Arturo Vidal por su renovación en Colo-Colo: "Es un tremendo emblema, pero no juega solo"

En el marco de los festejos de Colo-Colo por la obtención del título de la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que tras alcanzar su estrella 35 comenzarán las negociaciones en torno a las renovaciones en el plantel.

En ese sentido, el mandamás del cuadro popular afirmó que "nosotros nos pusimos un objetivo y eso se cumplió, y ahora empezaremos las conversaciones. Esperamos tener novedades. Y a medida que vamos a dar los pasos que corresponde, veremos los que terminan contrato, los que van a ampliar contrato, los que van a dejar la institución, y los posibles nombres que puedan llegar a reforzar en el equipo para 2027".

De todas maneras, el dirigente dejó en claro que la prioridad es asegurar la continuidad el entrenador Fernando Ortiz. "Lo primero que vamos a hacer con el técnico, y una vez que esté solucionado, y espero sea lo más rápido posible", afirmó.

Al mismo tiempo, el timonel del conjunto albo sostuvo que "nos vamos a sentar con el técnico, con Jaime (Pizarro), la gente técnica, y ver qué tiene en mente el técnico para el próximo año, y barajaremos el tema de los nombres. Hay que estar tranquilos".

El empresario también salió al paso de las declaraciones de Arturo Vidal, quien apuntó a reforzar al equipo con miras a la Copa Libertadores. Ante esto, el puertomontino indicó que "son palabras mayores, pero el equipo se tiene que acostumbrar a jugar permanentemente la Copa Libertadores. A medida que juguemos más Copas Libertadores y pasando de fases, el equipo va agarrar el tonelaje futbolístico que esperamos".

Con respecto a la extensión del contrato del "King", Mosa remarcó que "es jugador muy potente, pero escúchenme una cosa. No tenemos que faltar el respeto al resto de los jugadores. Arturo es un tremendo emblema, pero no juega solo. Lo queremos, claro que lo queremos, pero tenemos que pensar que esta pega la han sacado entre todos adelante. Hay un plantel de 24, 25 jugadores, más 5 o 6 juveniles que alternan".

PURANOTICIA