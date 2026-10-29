Aníbal Mosa descarta que la demora en las renovaciones haya influido en la baja de Colo-Colo

Luego de sacar varios puntos de ventaja en la cima de la Liga de Primera, Colo-Colo atraviesa un bajón futbolístico que le ha permitido a Universidad de Chile acortar distancias y quedar a siete unidades, cuando restan cinco fechas para el término del campeonato.

Pese a la presión que ejerce el cuadro laico en la recta final de la competición, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró tranquilo y confiado en que el Cacique conseguirá el título y sumará su estrella número 35 al cierre de la temporada.

"Estamos conformes. Si bien las últimas semanas no hemos tenido la regularidad que tuvimos hace un par de semanas atrás, estamos confiados. El equipo tiene una diferencia importante. Tenemos una absoluta confianza en nuestro técnico, jugadores y jóvenes", comentó el mandamás albo.

En la misma línea, el timonel del cuadro popular insistió en que no está preocupado por el presente del equipo y sostuvo que confía en una recuperación futbolística. "no estoy nervioso para nada, creo que el equipo va a volver al rumbo. (...) Los equipos tienen este tipo de situaciones, hay momentos de bajones en el equipo, pero eso no significa que esté en riesgo el campeonato", afirmó.

Por otra parte, el empresario descartó que la demora en las renovaciones de algunos futbolistas que finalizan contrato a fin de año, entre ellos el capitán Arturo Vidal, haya influido en el irregular rendimiento que ha mostrado el conjunto de Macul durante las últimas semanas.

"Es posible que genere incomodidad, porque los seres humanos tenemos distintas maneras de pensar, pero por ningún motivo creo que haya desviado el camino o que esta situación haya derivado en que el equipo no juegue de la mejor manera, no lo creo para nada", puntualizó.

Asimismo, Mosa defendió el compromiso del plantel y del cuerpo técnico con los objetivos deportivos del club, descartando que las decisiones institucionales hayan afectado el desempeño del equipo. En ese sentido, destacó que "tanto el cuerpo técnico como los jugadores, cada vez que ponen un pie en la cancha, quieren ganar, no me cabe la menor duda. No creo que haya alguien que, por ciertas decisiones administrativas o políticas de la institución, haya bajado su rendimiento".

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