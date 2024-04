Aníbal Mosa correría con ventaja para quedarse con la testera de Blanco y Negro

Este viernes es día de elecciones en Blanco y Negro, pues se elegirá directorio y luego al nuevo presidente aunque también se podrían aplazar.

Pero a horas de la jornada clave en Colo-Colo, Aníbal Mosa asoma como ganador y tendría casi todo listo para volver a la testera de la concesionaria.

Así lo asegura El Mercurio, que sostiene que el bloque del empresario puertomontino cuenta con cuatro votos, mientras que el de Alfredo Stöhwing, quien va por la reelección, tendría tres, por lo que nuevamente definiría el Club Social y Deportivo y a favor del ex timonel.

"Quizás Mosa no es el ideal, pero ¿por quién votar? ¿Por Stöhwing? No. Tampoco sirve abstenerse porque eso significa que Stöhwing siga de presidente y, además, perder todo tipo de poder de negociación en, por ejemplo, temas de beneficios para los socios, quedas fuera de la remodelación del estadio... Quedas al margen de todo", explicaron al citado medio.

"A los trabajadores les pegó muy duro no ser considerados de la actividad del aniversario. Solo invitaron a quienes cumplían 20 años y algunos ni siquiera fueron a recibir la distinción porque no estaban invitados. Lo peor fue que les inventaron un almuerzo a la rápida, a la misma hora de la ceremonia, y no participó ningún directivo", añadieron.

Otro factor de disgusto es que Stöhwing insinuara que la remodelación del estadio Monumental iba de la mano de la extensión del contrato de Blanco y Negro, aunque el mandamás albo después aclaró que no sería así.

PURANOTICIA