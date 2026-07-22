Aníbal Mosa asegura que en Colo-Colo trabajan para reforzar al equipo, pero "de forma inteligente"

El presidente de Blanco y Negro se refirió a la falta de fichajes de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, asegurando que analizan opciones junto al cuerpo técnico.
Faltan dos días para que comience la segunda rueda de la Liga de Primera y Colo-Colo todavía no ha oficializado a ningún refuerzo.
Sin embargo, pese a no sumar caras nuevas, el "Cacique" logró retener a una joven figura como es el delantero Leandro Hernández, luego de que se le renovara el contrato que expiraba a fines de este año.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al complicado tema de fichajes que está afrontando el conjunto albo.
"Daniel Morón como Jaime Pizarro están trabajando codo a codo con el cuerpo técnico para ver de qué manera nosotros reforzamos el equipo, pero de forma inteligente", expresó el timonel del elenco de Macul.
"Estamos buscando de qué manera podemos nosotros reforzar el equipo, pero sin caer en una apresuración de lo que puede ser los tiempos de otros", añadió.
Además, agregó: "Nosotros podríamos haber traído los tres jugadores, los cupos, hace un mes. Un equipo que de cierta manera con el tiempo fue agarrando el rodaje, fue afiatándose y hoy día nos tiene donde estamos".
PURANOTICIA