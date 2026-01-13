Aníbal Mosa aclara el posible fichaje de Damián Pizarro y asegura que Colo-Colo "no ha hecho oferta por ningún 9"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló sobre el mercado de pases de Colo-Colo y sobre todo por la posibilidad de sumar a un delantero, donde uno de los nombres que ha sonado con mayor fuerza es el de Damián Pizarro, quien terminó de forma inesperada su préstamo en Le Havre.

Desde el estadio Monumental en el contexto de la presentación de Javier Méndez, el dirigente aclaró que "no tendría alguna inclinación por algún jugador o que yo estaría presionando a alguien para que contratáramos ciertos jugadores, lo quiero descartar de plano. Yo no tengo ningún favorito como 9. El 9 favorito va a ser el 9 que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio. Ese va a ser el 9 que yo voy a apoyar".

En esa misma línea, el mandamás de la concesionaria que administra al "Cacique" remarcó que "no tenemos nada acordado con nadie. Con Damián, ni con Pedrito, Juanito ni con nadie. Primero nos tiene que convencer técnicamente, después pasamos a temas contractuales y económicos".

El empresario puertomontino insistió en que "Damián es un delantero que fue ofrecido, pero hay cuatro más que estamos analizando. Para ser precisos, Colo-Colo no ha hecho oferta por ningún 9, aún no tenemos la claridad".

Por otra parte, el timonel del elenco de Macul también negó la posibilidad de sumar al mediocampista nacional Pablo Galdames. "Cómo quedó el mediocampo lo podemos resolver con la gente que tenemos actualmente. Tenemos a Arturo (Vidal), Esteban (Pavez), Méndez (Víctor Felipe), Alarcón (Tomás) y creemos que nuestro técnico tiene variantes para esa zona del campo", puntualizó.

Finalmente, al ser consultado por la búsqueda de un portero, Mosa indicó que "no nos cerramos a nada, pero una vez que esté definido el equipo con el nueve contratado, nos vamos a sentar nuevamente con el técnico y el directorio. En ese momento, el director técnico expondrá la necesidad que él tiene".

