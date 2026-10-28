ANFP suspende la última fecha de la Primera B tras la desafiliación de San Marcos de Arica

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió suspender la última fecha de la Primera B tras la desafiliación a San Marcos de Arica.

Segun indica La Tercera, se trata de una postergación por esta semana, y no de algo indefinido.

La determinación se produce después de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolviera desafiliar al elenco nortino por incumplimientos relacionados con la información financiera presentada ante la ANFP.

La decisión tomada se debe a las implicancias que tiene el cuadro de los "Bravos del Morro" en la definición del título, ya que debe jugar ante San Luis de Quillota, elenco que aspira al ascenso directo.

Además, esto se suma a que el conjunto "santo" clasificó deportivamente a la liguilla.

"La decisión se adoptó en consideración al veredicto emitido el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que -por seis votos contra uno- acogió la denuncia interpuesta por el Directorio, a la que se sumaron tres clubes, e impuso al club San Marcos de Arica la sanción de desafiliación", informó la ANFP.

Añadió que "las implicancias de dicho fallo de primera instancia, cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo".

Finalmente, aclararon que "por esta razón, y con el objeto de resguardar la integridad y la transparencia de la competencia, el Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco, el que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre".

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