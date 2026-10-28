ANFP rechazó la clausura de la sede en Quilín: "La medida es arbitraria y desproporcionada"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se pronunció por la clausura de su sede en Quilín 5635 por orden de la Municipalidad de Peñalolén, aduciendo falta de recepción final de obras y el no pago de patentes municipales.

Por medio de un comunicado, el ente rector del balompié criollo calificó la medida como "arbitraria y desproporcionada. Se adoptó sin considerar que esta sede ha funcionado por años como centro de la actividad deportiva del fútbol chileno".

"A la fecha, además, existe un proceso de regularización de obras inconcluso y recursos presentados por el otorgamiento y cobro de patente municipal, con plazos pendientes. Por ello, la Asociación ya inició la presentación de recursos y descargos. El objetivo es dejar sin efecto la medida y resguardar los derechos e intereses de la institución y de sus asociados", añadieron.

De todas maneras, remarcaron que esta determinación "no altera en modo alguno el funcionamiento de la Asociación, sus competiciones ni sus órganos. Los campeonatos se seguirán disputando conforme a la programación vigente, y el calendario institucional se mantiene inalterado".

Asimismo, expusieron que "mientras dure la medida, todos los trámites, presentaciones, solicitudes y requerimientos se atenderán de forma normal por vía digital, a través de los correos electrónicos de cada área y departamento.".

Por último, la ANFP lamentó "profundamente esta situación, pero reafirma su compromiso con los clubes y con el fútbol chileno. Una medida de esta naturaleza no detendrá el trabajo de la institución. Seguiremos avanzando con la misma convicción para fortalecer y mejorar nuestro fútbol".

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