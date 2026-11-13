ANFP realizaría sus elecciones en hotel de Las Condes tras clausura de la sede en Quilín

Falta una semana para que se realicen las elecciones que definirán el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), donde Jorge Yunge y Jorge Uauy son los candidatos para suceder a Pablo Milad en la presidencia.

Eso sí, el lugar donde se desarrollarán los comicios el próximo jueves 19 de noviembre estaba en duda, debido a la clausura de la sede del organismo en Quilín por parte de la Municipalidad de Peñalolén debido a una millonaria deuda.

Sin embargo, la incertidumbre se habría despejado, pues según dio a conocer este viernes radio ADN, las elecciones se realizarán en el Hotel Mandarin Oriental, ubicado en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a la información que entregó la emisoria, el organismo arrendó uno de los salones del recinto hotelero.

Además, el citado medio añadió que el ente rector del fútbol chileno definió el horario de los comicios para las 11:00 horas del 19 de noviembre.

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