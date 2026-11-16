La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la programación para las tres llaves de los cuartos de final de la liguilla de la Liga de Ascenso, en búsqueda del segundo boleto para la Primera División.

La acción comenzará este viernes a las 20:00 horas, con el choque entre Deportes Recoleta y Santiago Wanderers, equipos que volverán a verse las caras el jueves 26 a las 19:00.

En tanto, este sábado a las 20:30 horas será el turno de Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta de salir a la cancha. La revancha, en tanto, fue agendada para el viernes 27 a las 20:00.

Por su parte, San Marcos de Arica y Magallanes arrancarán su serie este domingo al mediodía, mientras que la vuelta será el sábado 28 a las 18:00.

Cabe recordar que los tres ganadores avanzarán a semifinales, instancia donde se sumará el equipo que resulte perdedor del duelo definitorio entre Cobreloa y San Luis de Quillota por el título del Ascenso.

PROGRAMACIÓN

IDA

Viernes 20 de noviembre

18:00, Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers, estadio Municipal de La Pintana.

Sábado 21 de noviembre

20:30, Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Domingo 22 de noviembre

12:00, San Marcos de Arica vs. Magallanes, estadio Carlos Dittborn.

VUELTA

Jueves 26 de noviembre

19:00, Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta, estadio Elías Figueroa Brander.

Viernes 27 de noviembre

20:00, Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó, estadio Calvo y Bascuñán.

Sábado 28 de noviembre

18:00, Magallanes vs. San Marcos de Arica, estadio Municipal de San Bernardo.

PURANOTICIA