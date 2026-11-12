ANFP oficializa programación de la última fecha de la Primera B que se disputará este domingo 15

Tras revertirse la desafiliación de San Marcos de Arica, el torneo se definirá este domingo 15 de noviembre con partidos en simultáneo a las 18:00 horas.
Después de varios días de incertidumbre, el torneo de la Primera B tendrá su definición en cancha con el desarrollo de la última fecha.
Es que tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de revertir la desafiliación de San Marcos de Arica, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) liberó este jueves la programación de la 30° jornada, donde se definirá el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, la liguilla y el descenso.
En ese sentido, el organismo de Quilín confirmó que el desenlace del certamen se disputará este domingo 15 de noviembre, donde los duelos que definirán algo se jugarán en simultáneo a las 18:00 horas.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
PURANOTICIA