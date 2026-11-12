ANFP oficializa programación de la última fecha de la Primera B que se disputará este domingo 15

Después de varios días de incertidumbre, el torneo de la Primera B tendrá su definición en cancha con el desarrollo de la última fecha.

Es que tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de revertir la desafiliación de San Marcos de Arica, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) liberó este jueves la programación de la 30° jornada, donde se definirá el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, la liguilla y el descenso.

En ese sentido, el organismo de Quilín confirmó que el desenlace del certamen se disputará este domingo 15 de noviembre, donde los duelos que definirán algo se jugarán en simultáneo a las 18:00 horas.

PROGRAMACIÓN

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó , estadio Elías Figueroa.

, estadio Elías Figueroa. 18:00, Unión San Felipe vs. Unión Española , estadio Municipal de San Felipe.

, estadio Municipal de San Felipe. 18:00, Deportes Santa Cruz vs. Rangers , estadio Joaquín Muñoz.

, estadio Joaquín Muñoz. 18:00, Magallanes vs. Deportes Antofagasta , estadio Municipal de San Bernardo.

, estadio Municipal de San Bernardo. 18:00, Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt , estadio Zorros del Desierto.

, estadio Zorros del Desierto. 18:00, San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota , estadio Carlos Dittborn.

, estadio Carlos Dittborn. 20:30, Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, estadio Municipal de La Pintana.

PURANOTICIA