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ANFP oficializa la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y U. de Concepción por la Liga de Primera

ANFP oficializa la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y U. de Concepción por la Liga de Primera

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El encuentro válido por la 16ª fecha del Campeonato Nacional fue postergado debido a los estragos causados por el sistema frontal en la zona.

ANFP oficializa la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y U. de Concepción por la Liga de Primera
Miércoles 22 de julio de 2026 15:29
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El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, había adelantado que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado a las 15:00 horas por la 16ª fecha de la Liga de Primera, sería suspendido por los estragos causados por el sistema frontal que afectó a la zona.

Y ya es oficial, durante la tarde de este miércoles la ANFP confirmó que el cotejo entre el cuadro "pirata" y el Campanil no se disputará en el día que estaba establecido.

En su sitio web oficial, el organismo de Quilín sostuvo que el compromiso está "suspendido por indicación de la autoridad".

En tanto, el conjunto penquista también ratificó que el encuentro será reprogramado y que la nueva fecha y horario serán informados oportunamente.

"Club Deportivo Universidad de Concepción informa a sus hinchas y a la comunidad que el encuentro a disputarse ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera, ha sido suspendido y será reprogramado debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la región de Coquimbo", sostuvo el "Campanil".

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