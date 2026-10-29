ANFP fija programación para la última fecha de la Primera B tras suspensión por desafiliación de San Marcos de Arica

Este fin de semana el torneo de la Primera B iba a tener su esperada definición con la última fecha de la fase regular. Sin embargo, el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de que resolvió la desafiliación de San Marcos de Arica obligó a la ANFP a suspender siete partidos.

Pero el organismo de Quilín confirmó rápidamente la reprogramación de los cotejos, según la actualización publicada en el sitio web oficial del Campeonato Chileno. Eso sí, todavía no cuentan con horarios ratificados.

En ese sentido, los siete encuentros aparecen agendados para el domingo 15 de noviembre, aunque sería tentativo y podrían distribuirse también entre el sábado 14.

Se espera que para esa fecha la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina entregue su resolución definitiva sobre el futuro de San Marcos de Arica.

Consignar que la ANFP decidió que el único duelo que mantendrá su programación original será el de Curicó Unido y Deportes Temuco, el cual se disputará este viernes 30 de octubre a las 21:15 horas en el estadio La Granja. Esot pasa por que los dos elencos ya aseguraron su permanencia en la categoría y no tienen opciones de clasificar a la liguilla.

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