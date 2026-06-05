Amistoso entre Chile y RD del Congo se disputaría en Marbella a puertas cerradas

Pese a que el gerente de selecciones, Felipe Correa, aseguró este jueves que el amistoso programado para el próximo 9 de junio entre Chile y República Democrática del Congo se disputará según lo previsto, aún no existe una confirmación oficial que garantice la realización del encuentro.

La incertidumbre persiste debido a las dificultades para encontrar una sede que autorice la realización del compromiso, situación que ha obligado a buscar nuevas alternativas en territorio español.

En ese contexto, durante las últimas horas surgió una nueva opción. La ciudad de Marbella, en el sur de España, aparece como posible escenario para albergar el partido, el cual se jugaría a puertas cerradas.

La información fue dada a conocer por la Agencia EFE, luego de que La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, descartara autorizar el encuentro por razones de "prudencia sanitaria", a raíz del brote de ébola que afecta al país africano.

Mientras se resuelve la situación, la selección de República Democrática del Congo arribó este viernes a Málaga procedente de Bélgica, donde durante la semana disputó un encuentro amistoso frente a Dinamarca.

Por su parte, la Roja continúa con su preparación en Lisboa, Portugal, donde permanece concentrada de cara al amistoso que disputará este sábado ante la selección portuguesa en la localidad de Oeiras.

A la espera de una resolución definitiva, las próximas horas serán clave para confirmar si el duelo ante el combinado africano podrá desarrollarse según la planificación de la selección chilena.

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