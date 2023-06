Alfredo Stöhwing por incidentes entre hinchas de Colo-Colo y Boca Juniors: "Es una lástima, no deberían ocurrir"

Al margen de la victoria por 1-0 de Boca Juniors sobre Colo-Colo, el duelo estuvo marcado por los lamentables incidentes que mancharon la previa del cotejo disputado en La Bombonera.

Peleas entre hinchas y desórdenes en las inmediaciones del recinto deportivo fueron parte de los hechos que se registraron tanto el lunes como este martes en Buenos Aires, situaciones que fueron repudiadas desde el elenco de Macul.

"No he podido ver imágenes todavía. Supe que hubo problemas y es una lástima, no deberían ocurrir y ya veremos cuando tenga un diagnóstico más preciso de lo que ha pasado", indicó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, desde Argentina antes de emprender vuelo a Chile.

Por otra parte, el mandamás del "cacique" confesó que "hubo mucha gente que vino sin entradas, pero no tenemos nada que hacer como club en ese sentido. Uno no tiene control sobre eso, cada uno es libre de viajar y se sabe de antemano cuántos son los boletos que se van a contar".

Por su parte, el director de Blanco y Negro y ex timonel del conjunto popular, Aníbal Mosa, reveló que "nos enteramos por las redes sociales, es de esperar que no haya heridos graves. Es lamentable que sucedan este tipo de cosas, porque deberíamos estar hablando más de fútbol que de estos incidentes".

"Hay que tener en cuenta que estamos en otro país y siempre tenemos que ser respetuosos cuando vamos a otro país", agregó el dirigente.

