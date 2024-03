Alfredo Stöhwing lamentó la sanción contra más de 12 mil hinchas de Colo-Colo: "Es una medida facilista"

Continúa la molestia en Colo-Colo por la sanción de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP a más de 12 mil hinchas por los incidentes en la suspendida Supercopa ante Huachipato.

Ahora fue el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien se lanzó con todo contra la determinación del organismo de Quilín de prohibir el ingreso a los fanáticos albos a los próximos cinco partidos de local por el Campeonato Nacional.

"Es muy desilusionante, estamos sorprendidos del mal trato que se le da a la institución. La sanción a 13.000 personas, que en su gran mayoría son absolutamente inocentes de cualquier cosa, y alejando al público que son verdaderos hinchas del estadio, me parece pésimo. Hay que atacar a los violentistas y estamos dispuestos a colaborar en ese sentido; estamos muy desilusionados, se nos acumulan problemas deportivos y financieros", declaró el timonel de la concesionaria que administra al conjunto de Macul.

"Es una medida facilista, obviamente; estar sentados en un escritorio y decir que no entra tanta gente a tal lado es muy cómodo, lo difícil es perseguir a los violentistas y en eso tenemos que colaborar todos y ponernos a trabajar", añadió.

Además, Stöhwing confirmó que apelarán: "En los partidos que hemos organizado nosotros la gente se ha portado bastante bien, nuestra hinchada, así que esperamos que entiendan eso. (Para el partido contra la U) estamos tomando todas las medidas de seguridad y redobladas, vamos a tener 500 guardias y sin público visitante, esperamos que la gente colabore y se porte bien".

"Siempre uno puede hacer las cosas mejor; he pensado bastante hacia atrás, el último tiempo, mucho atrás, no sé qué errores se han cometido, algo se debe haber hecho para que se llegue a esta instancia, creo que el problema es muy antiguo, agravado por las circunstancias de seguridad del país, pero qué más podemos hacer nosotros no se me ocurre", agregó.

Por último, sentenció que "hemos hecho todo lo posible, siempre hemos condenado, siempre hemos estado llanos a tomar cualquier medida que ayude para evitar la presencia violentista y no se me ocurre qué más podríamos hacer para colaborar en ese sentido como la institución deportiva que somos".

