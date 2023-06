Alfredo Stöhwing descartó fichaje de Barticciotto: "No me parece que sea una alternativa"

Al margen de los desafíos inmediatos ante Unión La Calera y Deportivo Pereira, en Colo-Colo también han concentrado sus energías en la búsqueda de refuerzos para la segunda mitad del año, donde intentarán seguir compitiendo en tres frentes.

En ese contexto, uno de los jugadores que han sido vinculados al cacique es el delantero de Palestino, Bruno Barticciotto, quien la semana pasada debutó con la camiseta de la selección chilena marcando un doblete en el triunfo sobre República Dominicana.

Ante esta ola de rumores, fue el propio presidente del cuadro popular, Alfredo Stöhwing, quien decidió alzar la voz y descartó de plano el fichaje del atacante, hijo de Marcelo Pablo, ídolo del elenco de Macul.

"A Bruno Barticciotto lo vimos a comienzo de año y excede nuestro presupuesto, no está al alcance. No me parece que sea una alternativa", aseveró el mandamás del conjunto albo, quien detalló los puestos que necesita el técnico Gustavo Quinteros.

En ese sentido, apuntó que tras la salida de Marco Rojas "se quiere reforzar con un volante y un centrodelantero, por la falta de goles. Eso es lo que está pensado él, pero estamos conversando, porque hay un plantel bastante grande y se han recuperado varios jugadores lesionados".

En cuanto a la situación del mediocampista del Puebla, Pablo Parra, el dirigente señaló que "no está en nada en este momento, es un jugador más que está como posibilidad, en evaluación".

