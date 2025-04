Alexis Sánchez se desmarca de los rumores que lo sitúan en la órbita de la U. de Chile

Alexis Sánchez decidió romper el silencio y a través de redes sociales sacó la voz ante los rumores que lo vinculan con Universidad de Chile, en medio de su opaco presente con la camiseta de Udinese.

Fue en una de sus historias de Instagram que el atacante subrayó que "no tengo conversación con ningún equipo de Chile. Todas estas informaciones no sé de donde salen".

El "Niño Maravilla" también salió al paso de las dudas en torno a su continuidad y poca actividad en el cuadro friulano, al cual retornó lesionado tras su última convocatoria a la Selección chilena.

"Actualmente me siento en perfectas condiciones. Ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo como profesional que siempre he sido", aclaró el tocopillano, quien este miércoles sumó algunos minutos en la derrota del cuadro bianconero ante Torino.

Por último, en clara referencia a un posible arribo al "Romántico Viajero", Sánchez dejó en claro que "si volviera a Chile al equipo que mi padre amaba (porque hoy me está mirando desde el cielo), sería el primero en decirles".

