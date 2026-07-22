Alexis Sánchez jugaría en la U si no encuentra equipo en una liga top de Europa

Alexis Sánchez continúa sin definir su futuro luego de varias semanas desde que oficializó su salida del Sevilla. Mientras disfruta de sus vacaciones tras su paso por el conjunto andaluz, el goleador histórico de La Roja aún evalúa cuál será su próximo destino de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, todo indica que el delantero ya habría tomado una decisión en caso de no concretar una oferta en el fútbol europeo.

De acuerdo con información publicada por El Mercurio, si no encuentra un club en alguna de las cinco ligas más importantes de Europa, el tocopillano regresaría a Chile para vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Desde el cuadro azul aseguraron que "solo depende de él, ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta. Han existido contacto con sus representantes".

El eventual fichaje del atacante por el conjunto estudiantil tendría un costo cercano a 100 mil dólares mensuales. No obstante, desde el entorno del futbolista sostienen que "no hay tanto apuro", ya que la prioridad de Alexis Sánchez sigue siendo continuar su carrera en la élite del fútbol europeo.

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