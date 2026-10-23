Alexis Sánchez estaría evaluando su salida del Montreal tras polémica con su entrenador

Alexis Sánchez vive toda una polémica en el CF Montreal, después de que no sumara ningún minuto en la final del Campeonato Canadiense perdida ante el Forge por lanzamientos penales.

Es que el técnico Philippe Eullaffroy intentó enviarlo al campo de juego en los últimos segundos de cara a la definición desde los doce pasos, pero se le acabó el tiempo. Sin embargo, después se dio a conocer que el tocopillano se negó y el entrenador lanzó declaraciones de que no estaba obligado a hacerlo jugar por ser el "famoso" del plantel.

Debido a todo esto, ya se habla de un quiebre entre ambos. De hecho, en las últimas horas La Tercera sostuvo que el goleador histórico de la Roja ya analiza utilizar una cláusula de salida para marcharse del club.

"Alexis Sánchez analiza su futuro en el club canadiense. A favor, tiene una cláusula de salida que está en su contrato y que puede ejecutarla a fin de año, lo que le permite evaluar distintas opciones al término de la temporada", sostuvo el citado medio.

"Es una situación que estudia en estos momentos, pese a que su vínculo con el Montreal es por dos temporadas. Claro que su condición de Jugador Franquicia lo posiciona como la principal apuesta del club para las próximas campañas. Cuando el chileno llegó a Canadá, el equipo ya pasaba por un mal momento. Sin embargo, la situación no ha cambiado en el corto plazo. Es más, empeora", añadió la publicación.

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