Alexis Sánchez desclasifica chats con ex compañeros del Inter: "Aún no entienden mi despedida"

Si bien, Alexis Sánchez partió del Inter de Milán en el segundo semestre del año pasado para fichar en el Olympique de Marsella, el delantero chileno no se olvida de sus ex compañeros del cuadro lombardo.

Es que el propio goleador histórico de la Roja reconoció que todavía mantiene contacto con algunos de ellos vía chat, quienes "no entienden" su salida del conjunto neroazzurro.

"¿Podría seguir siendo útil en Inter? Mis ex compañeros me dijeron eso, que todavía no entienden mi despedida, pero yo quería jugar. El fútbol es así", expresó el tocopillano a Sky Sport.

"Agradezco el cariño de toda la gente de Inter, incluso en el vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador", añadió el ariete nacional.

Sánchez cerró diciendo que "estoy feliz en Marsella, quiero seguir aquí. Algunos de mis ex compañeros todavía me escriben diciendo 'bravo niño'".

