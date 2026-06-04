Alexis Sánchez da un vuelco a su futuro y podría renovar una temporada más en Sevilla

Cuando todo apuntaba a que su salida era un hecho, Alexis Sánchez podría protagonizar un inesperado vuelco en su futuro y continuar una temporada más en el Sevilla FC.

El delantero chileno parecía tener sentenciada su partida tras una campaña marcada por la irregularidad, en la que no logró consolidarse como titular y debió enfrentar constantes cuestionamientos por su rendimiento. Sin embargo, su aporte en el tramo final de la temporada terminó siendo clave para que el conjunto andaluz asegurara su permanencia en La Liga.

Con cuatro goles y dos asistencias, además de ingresos determinantes en las últimas jornadas del campeonato español, el tocopillano logró revertir parte de las críticas y dejó abierta la posibilidad de extender su vínculo con el club.

Así lo destacó el medio español ABC Sevilla, que aseguró que el nombre del chileno sigue estando sobre la mesa de la dirigencia nervionense.

"Alexis fue decisivo y podría no haber dicho su última palabra en el Sevilla FC", tituló el citado medio en una publicación donde analizó el futuro del atacante.

Según detalló el periódico, uno de los factores que favorecen una eventual continuidad del delantero es que su situación contractual encaja con el plan de austeridad que busca implementar el club para la próxima temporada.

En ese sentido, explicaron que el atacante "vino cobrando unos emolumentos bajos, aproximadamente medio millón neto, lo que tampoco supondría un hándicap para el puzle salarial que debe armar Navarro. El chileno ha vivido una experiencia positiva, se ha implicado y también pondrá de su parte para continuar un año más. Se sentará con el club y se valorará todo. Ni mucho menos, por tanto, está descartada su continuidad".

De esta forma, la permanencia del exjugador de Arsenal, Barcelona e Inter de Milán estaría lejos de quedar descartada, especialmente considerando el contexto económico que enfrenta la institución.

Otro aspecto que podría resultar determinante es el respaldo que tendría Alexis por parte del entrenador Luis García Plaza, quien valoraría tanto sus condiciones futbolísticas como su influencia dentro del plantel.

De acuerdo con ABC Sevilla, "Para el técnico madrileño, es el futbolista con mayor capacidad técnica que se encontró en el plantel y su grado de implicación y profesionalidad era un ejemplo diario para el grupo".

Además, el medio aseguró que el estratega considera que el chileno sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias cuando ingresa al terreno de juego.

En esa línea, señalaron que el DT "sabe que la media hora o la parte que pueda participar en cada encuentro es un plus para el Sevilla FC, con clase suficiente como para desnivelar la balanza. Lo ha demostrado en su último curso. Además, el nuevo técnico ha sabido dosificarlo en su medida justa y ubicarlo tácticamente, exprimirlo en su mejor versión acompañado de otro atacante".

Así, cuando parecía que el ciclo de Alexis Sánchez en Sevilla había llegado a su fin, las últimas actuaciones del delantero y la valoración interna que existe sobre su aporte podrían abrir la puerta a una inesperada renovación para la próxima temporada.

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