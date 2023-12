Alexis Sánchez analiza su paso por la Roja y asegura que "he roto todos los récords, no me falta nada en la selección"

Alexis Sánchez es el goleador histórico de la selección chilena con 52 goles, y también es uno de los jugadores con más presencias en cancha, con 160, y con más asistencias, con 41.

El propio tocopillano tiene claro todos esos registros que ha logrado, pues en conversación con Inter TV, repasó su carrera en el combinado nacional y manifestó satisfacción por lo que ha logrado con el conjunto criollo, como el bicampeonato de América.

"Todavía no dimensiono lo que he hecho con la Selección. He roto todos los récords: más goles, más asistencias... no me falta nada en la Selección. Todavía no lo dimensiono, no pienso... 'mira lo que he hecho en mi carrera", expresó "Maravilla".

"Todavía estoy en la Selección, todavía juego, estoy en forma, me siento muy bien. No lo dimensiono, un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré, quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más", añadió.

