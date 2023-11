Alexis reveló el equipo grande de México en el que le gustaría jugar

En medio de su magro presente en Inter de Milán, donde no ha podido sumar muchos minutos, en los últimos días el delantero nacional Alexis Sánchez ha sido vinculado con un posible arribo al fútbol mexicano o incluso a la MLS de Estados Unidos.

De hecho, en diálogo con la cadena TUDN , el atacante abordó esta posibilidad, confesando su deseo de algún día tener una oportunidad en el balompié azteca.

"Sí, me gustaría (jugar en México). No sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría, pero no sé cuándo", indicó en conversación con el ex seleccionado chileno Iván Zamorano.

Profundizando sobre este tema, el "Niño Maravilla" reveló que "me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés".



Respecto a la posibilidad de jugar también en EE.UU., el tocopillano aseguró que "me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami, no lo sé, no lo tengo nada concreto ahora, estoy enfocado en Champions con el Inter y hacer lo mejor posible".

Consultado por el irregular presente de la Roja, el formado en Cobreloa puntualizó que "hay jugadores jóvenes que pueden tener una experiencia linda y les puede servir para un Mundial también, depende todo el entrenador a quién llame, creo que es un grupo muy lindo, pero debe estar concentrado".

"Tiene que haber un cambio generacional, los jugadores tienen que atreverse a demostrar lo que saben, creo que hay un gran potencial para crecer y mejorar, y sacar jugadores nuevos para la selección", sentenció.

