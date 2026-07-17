Alexander Aravena anota su primer tanto en la MLS con el Portland Timbers y pone fin a su sequía goleadora

Alexander Aravena infló redes por primera vez en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El chileno convirtió su primer gol con la camiseta del Portland Timbers, luego de sellar la goleada por 5-1 sobre el Seattle Sounders.

El atacante arrancó el compromiso en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo, a los 73'. Y cuando el cotejo ya expiraba, en el séptimo minuto adicional, sentenció la victoria.

De esta manera, el ex Universidad Católica puso fin a una sequía goleadora de diez meses, pues no marcaba oficialmente desde septiembre de 2025, cuando defendía al Gremio de Brasil.

Con este triunfo, el Portland Timbers sumó 17 puntos para ubicarse en el undécimo casillero de la tabla de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

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(Video: @MLS / Imagen: @alexander_a9)

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