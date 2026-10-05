Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Shanghái

Tras caer en octavos de final del ATP 500 de Tokio, Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) pondrá fin a su gira por Asia disputando desde esta semana el Masters 1000 de Shanghái, en China.

Y el tenista chileno ya conoció su camino en el certamen, luego de que en las últimas horas se realizara el sorteo del cuadro principal.

En su condición de 29° cabeza de serie, "Jano" quedó libre en la primera ronda, por lo que avanzó directo a la segunda fase. Ahí espera al ganador de la llave entre el argentino Mariano Navone (47°) y el español Pablo Carreño Busta (65°).

En una eventual tercera ronda, asoma el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), cuarto cabeza de serie. Curiosamente, el norteamericano fue el verdugo del nacional el año pasado en la segunda fase de este mismo torneo.

Consignar que en la gira por Asia, Tabilo cayó frente al experimentado francés Adrian Mannarino en su debut en el ATP 250 de Chengdú, donde defendía el título, y la semana pasada se inclinó en octavos de final ante el canadiense Denis Shapovalov en el ATP 500 de Tokio.

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