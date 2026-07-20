Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el ATP 250 de Estoril

Luego de su destacada actuación en el ATP 250 de Bastad, donde alcanzó las semifinales, Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) ya se enfoca en un nuevo desafío sobre arcilla y disputará esta semana el ATP 250 de Estoril, en Portugal.

Al igual que ocurrió en el certamen sueco, el chileno quedó libre en la primera ronda gracias a su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a los octavos de final, instancia en la que aguardaba por su rival.

Finalmente, "Jano" ya conoció al tenista que enfrentará en la ronda de los 16 mejores. Se trata del portugués Tiago Torres (427°), quien dio la sorpresa este lunes tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por parciales de 6-4 y 6-2.

El duelo entre Tabilo y el invitado local aún no tiene programación oficial, aunque se espera que se dispute entre este miércoles y jueves.

Mientras espera su estreno en el cuadro individual, el chileno ya sumó sus primeros minutos de competencia en el torneo portugués.

En la jornada de este lunes, Tabilo debutó con una victoria en el cuadro de dobles, donde forma pareja con el ecuatoriano Diego Hidalgo.

La dupla sudamericana superó al surcoreano JiSung Nam y al japonés Takeru Yuzuki por parciales de 6-3 y 7-5, avanzando a la siguiente ronda del certamen.

PURANOTICIA