Alejandro Tabilo ya tiene programación para debutar ante el N° 11 del mundo en el ATP de Basilea

Alejandro Tabilo (30° del mundo) vive sus últimos momentos de la temporada 2026 y esta semana disputará el ATP 500 de Basilea, en Suiza, donde volverá a la acción tras una irregular gira por Asia.

El chileno tendrá un durísimo debut, pues enfrentará al español Rafael Jódar (11°), tercer cabeza de serie y promisorio jugador que lucha por ingresar el top ten y al Torneo de Maestros de fin de año.

Con el hispano ya se ha medido tres veces y todas en este 2026. Primero le ganó en marzo pasado en el debut en el Masters 1.000 de Indian Wells por un contundente 6-1 y 6-2, mientras que en agosto cayó en semifinales del ATP 500 de Washington por 6-7 (6), 6-4 y 6-4 y semanas después se inclinó en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati por un categórico 6-2 y 6-1.

El partido entre "Jano" y el hispano ya tiene programación, pues fue fijado para el primer turno de este martes en la cancha central, por lo que arrancará a las 10:00 horas de nuestro país.

En caso de dar el golpe y vencer al madrileño, Tabilo avanzará a octavos de final y chocará con el monegasco Valentin Vacherot (31°), quien este lunes derrotó al argentino Mariano Navone (43°) por parciales de 6-3 y 7-6 (4).

PURANOTICIA