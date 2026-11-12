Alejandro Tabilo vence a Alex Michelsen y avanza a semifinales del ATP de Estocolmo

Gran cierre de temporada 2026 para Alejandro Tabilo (31° del mundo). El tenista chileno dejó atrás una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el tramo final del año y volvió a instalarse en unas semifinales ATP, esta vez en el torneo de Estocolmo, Suecia.

Luego de su exitoso debut del miércoles, "Jano", cuarto cabeza de serie del certamen, derrotó este jueves al estadounidense Alex Michelsen (35°), sexto sembrado, por parciales de 7-5 y 7-6 (2), en un estrecho encuentro que se extendió por una hora y 54 minutos.

El primer set fue muy disputado. Si bien el norteamericano consiguió un quiebre en el quinto game, el nacional respondió inmediatamente y recuperó el servicio en el juego siguiente. Posteriormente, el zurdo nacido en Canadá logró salvar puntos de quiebre en el noveno y undécimo game, mientras que, cuando todo apuntaba a que la manga se definiría en el tiebreak, "Ale" apareció en el momento preciso para quebrar y quedarse con el parcial.

El segundo episodio mantuvo la misma intensidad. El chileno salvó oportunidades de quiebre en el primer y quinto game, mientras que ambos jugadores se mostraron sólidos con su servicio durante el resto del set. De esta manera, todo se resolvió en el tiebreak, donde "Jano" fue ampliamente superior, llegó a ponerse 6-0 y terminó sellando la victoria por 7-2.

Con este triunfo, Tabilo consiguió revancha frente a Michelsen, luego de la derrota sufrida ante el estadounidense en marzo pasado, durante la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, que hasta ahora era su único enfrentamiento. Además, alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo ATP bajo techo y volvió a instalarse entre los cuatro mejores de un certamen después de tres meses, tras su última aparición en esta instancia en Washington, durante agosto.

Ahora, el chileno buscará dar otro paso y asegurar su presencia en la final del ATP de Estocolmo. Para ello, deberá enfrentar este viernes al ganador del duelo entre el argentino Thiago Tirante (51°) y el kazajo Alexander Shevchenko (107°), quien accedió al cuadro principal desde la qualy.

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