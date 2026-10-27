Alejandro Tabilo se despide en su debut en el ATP 500 de Basilea tras caer ante Rafael Jódar

Alejandro Tabilo (30° del mundo) tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Basilea, uno de sus últimos torneos de esta temporada 2026. El chileno cayó ante el español Rafael Jódar, 11 del planeta y quien ya se erige como una de sus "bestias negras" en el circuito.

Es que después de caer en el primer enfrentamiento entre ambos (en el Masters 1.000 de Indian Wells en marzo pasado), el promisorio hispano ya le tomó la mano y sumó su tercer triunfo consecutivo ante el nacional. Fue un marcador de 6-4 y 6-2, tras una hora y 25 minutos de un paritdo donde otra vez se notó la diferencia de status y solidez del madrileño, y donde "Jano" no aprovechó ningún punto de quiebre que se generó en el primer set.

Al zurdo nacido en Toronto le costó siempre sacar adelante sus juegos de servicio. De hecho, salvó una bola de break de entrada en el primer game, mientras que en el sexto no logró concretar tres chances de ruptura. En tanto, en el siguiente entregó su saque y en el décimo desperdició tres puntos de quiebre para que su rival sellara la manga.

El criollo sintió el golpe, porque el segundo episodio fue un trámite para Jódar, quien quebró de entrada en el primer y tercer game para luego quedar 4-0. Y Si bien "Ale" salvó tres match points con su turno en el séptimo juego, no pudo impedir la caída en el siguiente.

De esta manera, el español logró su tercera victoria consecutiva ante el chileno, tras las semifinales del ATP 500 de Washington y la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati y sigue luchando por ingresar por primera vez al top ten (ya figura 9 del orbe en el ranking en vivo) y el Torneo de Maestros de fin de año.

Por su lado, Tabilo continúa mostrando un irregular nivel en el último tramo de la temporada, considerando la opaca gira por Asia que tuvo donde apenas ganó un partido.

Ahora, "Jano" viajará a Francia para disputar la próxima semana el Masters 1.000 de París, que será su penúltimo torneo del año, pues cerrará todo en Estocolmo la semana siguiente.

PURANOTICIA