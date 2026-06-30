Alejandro Tabilo se despide en primera ronda de Wimbledon y encadena una nueva eliminación en su debut

Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) volvió a despedirse en su estreno de un torneo. Esta vez fue en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, donde el chileno quedó eliminado en la primera ronda durante su regreso al major londinense, certamen que no disputó el año pasado debido a una lesión.

El nacional, 30° cabeza de serie, cayó este martes ante el polaco Kamil Majchrzak (45° del mundo), rival al que había derrotado en sus dos enfrentamientos anteriores, ambos disputados en torneos de Grand Slam: US Open 2022 y, hace solo unas semanas, Roland Garros.

El europeo se impuso por 6-3, 7-5 y 7-5, en una hora y 58 minutos, profundizando el mal momento del chileno y cerrando una gira sobre césped para el olvido. Majchrzak, además, venía de conquistar en 's-Hertogenbosch el primer título ATP de su carrera.

En el primer set, el zurdo nacido en Canadá desperdició una oportunidad de quiebre en el juego inicial y luego cedió su servicio en el cuarto game. Posteriormente logró salvar cinco puntos de rompimiento en el octavo juego, pero el polaco no tuvo inconvenientes para cerrar la manga con su saque.

El segundo parcial fue mucho más equilibrado. Tabilo logró escapar de una bola de quiebre en el tercer game y ambos mantuvieron con solvencia sus servicios durante gran parte del set. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un tie-break, el chileno perdió su saque en el undécimo juego y Majchrzak selló el parcial en el siguiente, pese a enfrentar dos puntos de quiebre.

En el tercer set, el panorama volvió a complicarse rápidamente para el chileno tras ceder su servicio en el tercer game. Aunque reaccionó y recuperó el quiebre cuando el polaco sacaba 5-4 para cerrar el partido, no pudo sostener el impulso, ya que volvió a perder su servicio en el juego siguiente. Finalmente, Majchrzak confirmó el quiebre con su saque y sentenció el encuentro en sets corridos.

Con esta derrota, Tabilo no solo perdió su invicto frente al polaco, sino que además cerró una muy discreta gira sobre césped en la temporada 2026, en la que sufrió tres eliminaciones consecutivas en sus estrenos —tras Queen's, Mallorca y ahora Wimbledon— sin ganar un solo set.

Además, el chileno encadenó su cuarta derrota consecutiva, considerando también la caída sufrida en los octavos de final de Roland Garros frente al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Ahora, el mejor tenista chileno del ranking ATP volvería a la competencia durante la semana del 13 de julio, cuando tiene previsto disputar el ATP 250 de Bastad, torneo que se juega sobre superficie de arcilla.

PURANOTICIA