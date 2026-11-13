Alejandro Tabilo se despide del ATP de Estocolmo tras caer en semifinales y cierra su temporada 2026

Se terminó la destacada semana de Alejandro Tabilo (31° del mundo) en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia. El tenista chileno no logró instalarse en la final del certamen luego de caer este viernes en semifinales, en lo que fue su último torneo de la temporada 2026.

"Jano", cuarto cabeza de serie del campeonato, cayó frente al argentino Thiago Tirante (51°) por parciales de 7-5 y 7-6 (1), tras una hora y 46 minutos de partido. El nacional no logró responder en los momentos decisivos y terminó cediendo ante el trasandino.

El primer set fue bastante equilibrado, con ambos jugadores defendiendo sus servicios sin conceder oportunidades de quiebre. Sin embargo, la paridad se rompió en el undécimo game, cuando el zurdo nacido en Toronto perdió su saque. Posteriormente, desperdició tres oportunidades de break y el argentino no perdonó, aprovechando su primer punto de set con un ace para quedarse con el parcial.

El segundo episodio mantuvo una tónica similar, con ambos tenistas sosteniendo sus respectivos servicios hasta que el chileno volvió a flaquear en el tramo decisivo y cedió su saque en el noveno game. Si bien Tabilo consiguió recuperar el quiebre en el siguiente juego, no pudo sostener su nivel en el tiebreak, donde cayó por un contundente 7-1, resultado que sentenció el encuentro.

De esta manera, Thiago Tirante puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas ante el chileno (la ATP no considera como estadística la caída en cuartos de final de Bastad por no presentación del trasandino). Por su parte, Tabilo cerró su temporada 2026 con el consuelo de sumar un par de victorias después de una negativa racha y alcanzar la primera semifinal de su carrera sobre cemento bajo techo.

Eso sí, el resultado también tuvo consecuencias para su posición en el ranking: "Jano" terminará la temporada fuera del top 30, ya que necesitaba alcanzar la final del torneo de Estocolmo para asegurar su regreso a ese grupo.

PURANOTICIA