Alejandro Tabilo se convirtió en el segundo confirmado para el Chile Open 2027

Alejandro Tabilo (31° del mundo) cerró su temporada 2026 la semana pasada en el ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, donde llegó hasta semifinales.

Y si bien ya inició sus vacaciones tras poner fin a esta campaña, el tenista chileno ya confirmó su presencia para un torneo en 2027.

Se trata del ATP 250 de Santiago, certamen que anunció este lunes, a través de sus redes sociales, la participación de "Jano" de cara a la próxima edición.

"¡Alejandro Tabilo estará en el Bci Seguros ChileOpen! Finalista en 2024 y 31 del mundo, jugará la edición 2027 para buscar su primer título en casa", publicó el torneo en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, el nacional es el segundo jugador confirmado para el próximo año, pues la semana pasada se oficializó que el italiano Luciano Darderi regresará a defender el título que conquistó en 2026.

Consignar que el ATP 250 de Santiago se desarrollará entre el 20 y 28 de febrero nuevamente en las dependencias de San Carlos de Apoquindo.

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