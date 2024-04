Alejandro Tabilo remontó duro duelo, avanzó a semifinales de Bucarest y alcanzará su mejor ranking histórico

Parecía que la aventura de Alejandro Tabilo (41° del mundo) en el ATP 250 de Bucarest llegaba a su fin este viernes. Sin embargo, el chileno remontó un durísimo partido para avanzar a semifinales del certamen rumano y conseguir su mejor ranking histórico.

El nacional, cuarto cabeza de serie, sacó adelante la tarea frente al promisorio brasileño de 17 años Joao Fonseca (276°), número uno junior, campeón del US Open 2023 y quien ya había vencido a un criollo en febrero pasado (a Cristian Garin en Río de Janeiro). Fue un 4-6, 7-6 (5) y 6-4, tras dos horas y 18 minutos de un partido donde el pupilo de Guillermo Gómez fue de menos a más.

El zurdo nacido en Canadá entró demasiado errático ante la potencia y consistencia del brasileño. Con un festival de errores no frozados entregó su saque en el tercer y quinto game para quedar rápidamente 5-1 abajo. Y si bien quebró en el octavo, no le alcanzó y su rival selló sin problemas el set con su turno en el décimo.

En el segundo episodio "Jano" disminuyó los yerros y ambos se mantuvieron firmes con sus envíos. El criollo dio dos chances de ruptura en el séptimo juego pero las salvó de biena manera, mientras que en el duodécimo no pudo concretar un set point con el turno de Fonseca. Al final, el parcial se definió en un tiebreak, donde "Ale" se repuso de una desventaja de 3-1 para adjudicarse el desempate por 7-5.

En el tercer capítulo, ambos se quebraron de entrada. Sin embargo, el chileno logró dos rupturas, en el quinto y séptimo juego para colocarse 5-2. Eso sí, no pudo abrochar en el noveno, aunque no titubeó en el décimo y sentenció todo tras un error no forzado del brasileño a la malla.

Con esta remontada, Tabilo escalará parcialmente al casillero 38, su mejor ranking histórico al superar el puesto 39 que ostentó en marzo. Además, se instaló por tercera vez en ronda de cuatro mejores de un torneo en esta temporada, tras Auckland (donde fue campeón) y Santiago (alcanzó final).

En semifinales, "Jano" enfrentará de manera inédita este sábado al húngaro Marton Fucsovics (82°), quien más temprano eliminó al francés Corentin Moutet (92°) por 4-6, 6-4 y 6-1.

PURANOTICIA