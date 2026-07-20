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Alejandro Tabilo regresa al top 30 del ranking ATP luego de casi un año y medio

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El tenista chileno subió un puesto tras alcanzar las semifinales en Bastad. Jannik Sinner se mantiene como el número uno del mundo sin modificaciones en el top ten.

Alejandro Tabilo regresa al top 30 del ranking ATP luego de casi un año y medio
Lunes 20 de julio de 2026 08:13
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TOP TEN
RANKING DE LOS CHILENOS

Comenzó una nueva semana y como es habitual, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

En ese sentido, Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, subió un puesto para ubicarse en el casillero 30, todo gracias a las semifinales que alcanzó en el ATP 250 de Bastad.¨Es el retorno de "Jano" a ese grupo tras casi un año y medio.

En tanto, los nacionales Tomás Barrios y Cristian Garin no registraron cambios y se mantuvieron en el lugar 139 y 141, respectivamente.

Por su lado, Nicolás Jarry, quien todavía no regresa a las canchas tras una rebelde lesión, retrocedió un puesto para situarse 765 del orbe.

Respecto al top ten, no hubo modificaciones y el italiano Jannik Sinner continúa como sólido número uno del planeta, mientras que el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 8.480 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)

5° Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.770 (0)

7° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)

8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.670 (0)

9° Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.365 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

30° Alejandro Tabilo 1.508 (+1)

139° Tomás Barrios 442 (0)

141° Cristian Garin 438 (0)

253° Matías Soto 218 (-4)

670° Nicolás Villalón 53 (-9)

687° Daniel Núñez 49 (-3)

765° Nicolás Jarry 40 (-1)

824° Benjamín Torrealba 34 (-2)

958° Bastián Malla 22 (+31)

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