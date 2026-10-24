Alejandro Tabilo debutará ante el español Rafael Jodar en el ATP 500 de Basilea

Luego de su eliminación en el Masters de Shanghai hace un par de semanas, el tenista nacional Alejandro Tabilo (31° del ranking mundial) conoció este sábado su camino en el ATP 500 de Basilea, en Suiza.

La suerte, si se le puede decir así, determinó que "Jano" enfrente en su debut al español Rafael Jodar, número once del orbe, quien ha enfrentado al chileno en tres ocasiones, todas en 2026 y con un saldo positivo para el europeo.

Si bien el criollo dio el primer golpe en la ronda inicial del Masters de Indian Wells con una contundente victoria por 6-1 y 6-2, el prometedor talento hispano se repuso con sendos triunfos en sus siguientes compromisos.

La remontada en el historial comenzó en semifinales del ATP de Washington, con el ibérico imponiéndose por 6-7 (6), 6-4 y 6-4, y se completó en dieciseisavos de final del Masters de Cincinnati por un claro 6-2 y 6-1.

En caso de cobrarse revancha de estas derrotas, "Ale" se instalaría en octavos de final para medir fuerzas con el ganador del cruce entre el monegasco Valentin Vacherot (32°) y el argentino Mariano Navone (45°).

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