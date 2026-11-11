Alejandro Tabilo debuta con triunfo en el ATP 250 de Estocolmo y avanza a cuartos de final

Alejandro Tabilo (31° del mundo) busca cerrar de la mejor manera la temporada 2026 y este miércoles dio un importante paso en ese objetivo tras debutar con un triunfo en el ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, torneo que marca su última participación del año.

Luego de quedar libre en la primera ronda por su condición de cuarto cabeza de serie, el tenista chileno hizo su estreno en los octavos de final frente al italiano Lorenzo Sonego (115°), proveniente de la qualy, a quien derrotó por parciales de 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5, tras dos horas y 53 minutos de un intenso encuentro.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el nacional, quien debió salvar tres puntos de quiebre en el primer game. Sin embargo, después de ese complicado inicio, ambos jugadores se mostraron sólidos con sus servicios y llevaron el primer set hasta el tiebreak. En esa instancia, "Jano" exhibió un gran nivel, ganó seis puntos consecutivos y se quedó con la manga por 7-2.

En el segundo parcial se mantuvo la tónica, con ambos tenistas defendiendo sus respectivos servicios y sin conceder mayores oportunidades. Recién en el undécimo game el chileno consiguió una opción de quiebre, aunque no logró concretarla. Así, el set volvió a definirse en un desempate, donde Tabilo no pudo aprovechar un match point y el italiano terminó imponiéndose por 9-7.

El tercer y definitivo capítulo siguió un desarrollo similar, con ambos jugadores manteniendo sus turnos de saque y sin dar espacios a su rival. No obstante, cuando todo apuntaba a un nuevo tiebreak, "Ale" consiguió un quiebre en el duodécimo game y sentenció la victoria tras casi tres horas de batalla en la cancha.

Con este resultado, Tabilo quedó 2-1 arriba en el historial frente a Sonego y volvió a celebrar en el circuito ATP, luego de encadenar tres derrotas consecutivas en sus últimos estrenos: ante el español Pablo Carreño Busta en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái, y frente al hispano Rafael Jódar en Basilea y el Masters 1.000 de París. Además, el chileno regresó a los cuartos de final de un torneo ATP después de tres meses, instancia que no alcanzaba desde agosto, cuando llegó hasta las semifinales del ATP 500 de Washington.

En busca de un lugar entre los cuatro mejores del ATP 250 de Estocolmo, el chileno enfrentará en cuartos de final al estadounidense Alex Michelsen (35°), sexto cabeza de serie, quien viene de superar al argentino Juan Manuel Cerúndolo (54°) por 6-3 y 6-2. Frente al norteamericano, Tabilo registra una derrota en el único enfrentamiento entre ambos, disputado este año en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami.

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