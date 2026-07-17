Alejandro Tabilo avanza a semifinales en Bastad tras el retiro por lesión del argentino Thiago Tirante

Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) avanzó este viernes a las semifinales del ATP 250 de Bastad, en Suecia, luego del retiro por lesión del argentino Thiago Agustín Tirante (61°), su rival en los cuartos de final.

El tenista chileno, tercer cabeza de serie del torneo, debía enfrentar al trasandino, séptimo sembrado, quien venía de eliminar al georgiano Nikoloz Basilashvili. Sin embargo, "Jano" clasificó directamente a la ronda de los cuatro mejores sin necesidad de disputar el encuentro.

El partido estaba programado para el cuarto y último turno de la cancha central, cerca de las 11:00 horas de Chile, pero no se llevó a cabo debido a que Tirante decidió retirarse por problemas físicos pocas horas antes del compromiso.

Con este resultado, Tabilo espera al ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev (16° del mundo), primer favorito del certamen, y el argentino Sebastián Báez (56°) para conocer a su rival en las semifinales.

El chileno llegaba al encuentro tras debutar con una trabajada victoria sobre el argentino Lautaro Midón (213°) por 6-4, 6-7 (5) y 6-4, resultado que además le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el circuito.

Asimismo, Tabilo ya había derrotado a Tirante en las dos ocasiones en que se enfrentaron durante esta temporada, ambas en torneos ATP sobre arcilla, en Río de Janeiro y Santiago.

Con su clasificación, el número uno de Chile vuelve a disputar unas semifinales ATP después de cinco meses, desde que en febrero alcanzó la final del torneo de Río de Janeiro, consolidando así su regreso a un buen nivel competitivo.

PURANOTICIA