Alejandro Tabilo avanza a cuartos de final en Bastad y este viernes enfrentará a Thiago Tirante

Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) tuvo un exitoso regreso al circuito al imponerse en su debut en el ATP 250 de Bastad, Suecia, donde avanzó a los cuartos de final del torneo.

El tenista chileno, tercer cabeza de serie del certamen, quedó libre en la primera ronda y este jueves superó al argentino Lautaro Midón (213°), proveniente de la qualy, por 6-4, 6-7 (5) y 6-4.

Tras su victoria, "Jano" volverá a la cancha este viernes, cuando enfrente por un cupo en las semifinales al también argentino Thiago Agustín Tirante (61°).

El encuentro fue programado para el cuarto y último turno de la cancha central. Considerando que la jornada comenzó a las 05:00 horas de Chile, se espera que el partido se dispute entre las 10:30 y las 11:00 horas, aproximadamente.

El historial reciente favorece al chileno, ya que Tabilo derrotó en dos ocasiones a Tirante durante esta temporada, ambas en torneos ATP sobre arcilla, específicamente en Río de Janeiro y Santiago.

Además, el triunfo sobre Midón permitió al número uno de Chile cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el circuito, ya que no conseguía una victoria desde la tercera ronda de Roland Garros, cuando venció al joven francés Moise Kouamé.

PURANOTICIA