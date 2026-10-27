Alejandro Tabilo arranca su ruta en el ATP de Basilea con un desafiante duelo ante Rafael Jódar

Alejandro Tabilo (30° del mundo) afronta la recta final de la temporada 2026 y esta semana disputará el ATP 500 de Basilea, en Suiza, donde buscará recuperar sensaciones tras una irregular gira por Asia.

El tenista chileno tendrá un exigente debut frente al español Rafael Jódar (11°), tercer cabeza de serie del torneo y una de las jóvenes promesas del circuito, quien aspira a ingresar al top ten y clasificar al Torneo de Maestros de fin de año.

Ambos jugadores se han enfrentado en tres ocasiones, todas durante 2026, con un balance de dos triunfos para el español y uno para el chileno. Tabilo se impuso en marzo, en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, por un contundente 6-1 y 6-2. Sin embargo, en agosto cayó en las semifinales del ATP 500 de Washington por 6-7 (6), 6-4 y 6-4, y semanas más tarde perdió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati por un categórico 6-2 y 6-1.

El encuentro entre "Jano" y el tenista español ya tiene programación: se disputará este martes en el primer turno de la cancha central, por lo que comenzará a las 10:00 horas de Chile.

Si logra imponerse ante Jódar, Tabilo avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el monegasco Valentin Vacherot (31°), quien este lunes derrotó al argentino Mariano Navone (43°) por parciales de 6-3 y 7-6 (4).

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